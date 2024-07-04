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Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты

Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты

Коллаж Царьграда. Тележурналист Владимир Соловьёв ответил на сообщение военного блогера Юрия Подоляки, который был недоволен высказыванием Владимира Рудольфовича в одном из прямых эфиров.

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Комментарии
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Вера смелых
Подляка на вопрос &quot;Чей Крым?&quot; сначала отвечал по возможности мутно, пытаясь вертеть жопой, но однажды бдительность потерял, и расчехлился, не признав его российским. Потом вообще стал игнорировать этот вопрос... Это первое. Второе -  партия позорно обмененного Медведчука и некие российские лоббисты , у которых на подсосе все медийно вытащенные беглые хохлы, которые жопу рвут за валовой пропуск в Шереметьево всей хохляди из Европки без разбора, вытаскивает проникшую в Россию хохлядь вроде Подояки, Царева, Апачева , Панченко, с определённой целью. И эту цель прямо назвал близкий к Монтчнихе &quot;блохер&quot; - &quot;Мы должны,  как это было в СССР, украинизировать верхние эшелоны власти в России . &quot;. Я давно уже не .... симпатант Соловьёва, но если он против этой бандеровской плесени, типа Подояки, Семченко и Монтянихи, то и Соловьёва поддержу.
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