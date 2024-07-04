Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты

Вера смелых

Подляка на вопрос "Чей Крым?" сначала отвечал по возможности мутно, пытаясь вертеть жопой, но однажды бдительность потерял, и расчехлился, не признав его российским. Потом вообще стал игнорировать этот вопрос... Это первое. Второе - партия позорно обмененного Медведчука и некие российские лоббисты , у которых на подсосе все медийно вытащенные беглые хохлы, которые жопу рвут за валовой пропуск в Шереметьево всей хохляди из Европки без разбора, вытаскивает проникшую в Россию хохлядь вроде Подояки, Царева, Апачева , Панченко, с определённой целью. И эту цель прямо назвал близкий к Монтчнихе "блохер" - "Мы должны, как это было в СССР, украинизировать верхние эшелоны власти в России . ". Я давно уже не .... симпатант Соловьёва, но если он против этой бандеровской плесени, типа Подояки, Семченко и Монтянихи, то и Соловьёва поддержу.