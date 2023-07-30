Путин отказал Эрдогану в переговорах. Многоликий доигрался. И загрустил

Мобильные кондиционеры ROYAL CLIMА - Выбор Покупателей! А помните этот прекрасный мем с Макроном в главной роли, который назывался «Ну, почему же Путин не берёт трубку»? Похоже, очень скоро появится такой же, только с Эрдоганом в главной роли.