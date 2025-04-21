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Адриатическая лига. «Партизан» сыграет с «Црвеной Звездой» и другие матчи

«Црвена Звезда» и «Партизан» сойдутся в белградском дерби, «Спартак Суботица» примет «Борац Чакчак», а хорватская «Цибона» встретится с сербской «Мегой».

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