«Больше урона, чем России». Немцы неожиданно заволновались за себя из-за Украины

Из-за антироссийских рестрикций европейские страны несут урон больший, чем сама Россия, в перспективе ЕC может даже развалиться, не выдержав ущерба, который наносится экономике содружества, считает немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.
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