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Борьба с сибирскими метелями: Сахалин в объятиях аномальных погод

Борьба с сибирскими метелями: Сахалин в объятиях аномальных погод

Борьба с сибирскими метелями: Сахалин в объятиях аномальных погод Елена ГалицкаяНа протяжении текущей недели Сахалин оказался во власти жестких природных условий — сильных ветров и метелей, которые, согласно данным метеорологов, будут усиливаться до конца недели, сообщают журналисты сайта ftimes.

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