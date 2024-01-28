Борьба с сибирскими метелями: Сахалин в объятиях аномальных погод Елена ГалицкаяНа протяжении текущей недели Сахалин оказался во власти жестких природных условий — сильных ветров и метелей, которые, согласно данным метеорологов, будут усиливаться до конца недели, сообщают журналисты сайта ftimes.