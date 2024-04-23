«Арсенал» разгромил «Челси» и оторвался от «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»

В пропущенном матче чемпионата Англии «Арсенал» по всем статьям переиграл «Челси» — 5:0! О подавляющем преимуществе «Арсенала» говорит соотношение не только голов, но и ударов — 27:7, в том числе 10:1 в створ.
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