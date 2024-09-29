Россияне считают, что срок обучения в школах нужно сократить, за такую идею высказались треть опрошенных соотечественников.
Россияне выступили за сокращение срока обучения в школах
Комментарии
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Александр Пятнистый
Володь, зачем так далеко ходить? Едет сюда быдло кишлачное, которое и по-рууски не говорит...А я в маршрутке встретил паренька-узбека, он обратился ко мне, как к старшему по возрасту с московским говором, как у меня...Разговорились, он сказал, читаю много книг на русском языке, спросил каких? Услышав ответ, чуть не упал- Чехов, Пушкин, ну несколько современных классиков...Да, парню лет 25, не более? Кто он? По мне так свой- русский узбек))))
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15 час.
ВМ
Виктор Мальцев
ВСЁ ПРОСТО 8 КЛАССНОЕ- В РАБОЧИЕ(ЛИШНИХ УБЕРУТ) НАШИ ГАРАНТЫ СТРОЯТ КАПИТАЛИЗМ ,( КАКОЙ КАПИТАЛИЗМ СТРОЯТ ОТВЕЧАЕТ МАКСИМ ШЕВЧЕНКО В ОДНОМ ИЗ СВОИХ ИНТЕРВЬЮ)ГДЕ ВСЁ ПЛАТНОЕ ВЗГЛЯНИТЕ НА НАСТОЯЩУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ-ВЕЗДЕ ПОЧТИ НУЖНО ДАТЬ...У КОГО ДАВАЛКА ХОРОШАЯ... ИЗ СМИ МОЖНО УКАЗАТЬ НА ИВАНОВА ГЕНЕРАЛА (КАК ОН ЗАРАБОТАЛ?...И ДРУГИХ ..) У НИХ НЕТ ПРОБЛЕМ Я ДУМАЮ ЧТО И МЕДИНСКОГО , НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ ОПЛАТИТЬ ВСЕ РАСХОДЫ, А ВОТ У МНОГИХ РОССИЯН ОНИ БУДУТ САМОЕ ПАРШИВОЕ ЧТО МЫ ПОДНИМАЕМ ЭКОНОМИКУ ДРУГИХ СТРАН А О СВОЁМ НАРОДЕ ГАРАНТЫ НЕ ДУМАЮТ В НЕКОТОРЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЕСТЬ ОБЬЯВЛЕНИЕ ЧТО ЕСЛИ СТУДЕНТ ЗАКОНЧИТ С ОТЛИЧИЕМ , ТО ОН МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ УЧЕБУ ИЛИ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В США ИНТЕРЕСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНА ГРЕФА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ...В ПИТЕРЕ В2019 ГОДУ ГДЕ ОН ГОВОРИТ О БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ ДАВАТЬ ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ,ТАК КАК УМНЫМ ГРАЖДАНИНОМ УПРАВЛЯТЬ ТЯЖЕЛО ... НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАЛО КАББАЛУ И МНОГО ВЕКОВ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ В ЗАЛЕ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ( ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.ДЕПУТАТЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ) И НЕ ОДИН НЕ ПИКНУЛ... КОГДА МЕНЯЛИ НАЗВАНИЯ МИЛИЦИЮ НА ПОЛИЦИЮ ВСЕ ПРОМОЛЧАЛИ.. ПРОМОЛЧАТ И СЕЙЧАС...
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11 час.
Лариса Шемисова
Нельзя убирать 11 класс, расширился предметный ряд, самое главное необходимо учить ИТ, которые можно изучать в полном объёме почти после изучения всех предметов и учится чертить в программах, что пригодится не только в институтах, но и при получении рабочих специальностей. А обществознание "ни пришей кобыле хвост".
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8 час.
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