Россияне выступили за сокращение срока обучения в школах

Володь, зачем так далеко ходить? Едет сюда быдло кишлачное, которое и по-рууски не говорит...А я в маршрутке встретил паренька-узбека, он обратился ко мне, как к старшему по возрасту с московским говором, как у меня...Разговорились, он сказал, читаю много книг на русском языке, спросил каких? Услышав ответ, чуть не упал- Чехов, Пушкин, ну несколько современных классиков...Да, парню лет 25, не более? Кто он? По мне так свой- русский узбек))))

ВМ

Виктор Мальцев

ВСЁ ПРОСТО 8 КЛАССНОЕ- В РАБОЧИЕ(ЛИШНИХ УБЕРУТ) НАШИ ГАРАНТЫ СТРОЯТ КАПИТАЛИЗМ ,( КАКОЙ КАПИТАЛИЗМ СТРОЯТ ОТВЕЧАЕТ МАКСИМ ШЕВЧЕНКО В ОДНОМ ИЗ СВОИХ ИНТЕРВЬЮ)ГДЕ ВСЁ ПЛАТНОЕ ВЗГЛЯНИТЕ НА НАСТОЯЩУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ-ВЕЗДЕ ПОЧТИ НУЖНО ДАТЬ...У КОГО ДАВАЛКА ХОРОШАЯ... ИЗ СМИ МОЖНО УКАЗАТЬ НА ИВАНОВА ГЕНЕРАЛА (КАК ОН ЗАРАБОТАЛ?...И ДРУГИХ ..) У НИХ НЕТ ПРОБЛЕМ Я ДУМАЮ ЧТО И МЕДИНСКОГО , НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ ОПЛАТИТЬ ВСЕ РАСХОДЫ, А ВОТ У МНОГИХ РОССИЯН ОНИ БУДУТ САМОЕ ПАРШИВОЕ ЧТО МЫ ПОДНИМАЕМ ЭКОНОМИКУ ДРУГИХ СТРАН А О СВОЁМ НАРОДЕ ГАРАНТЫ НЕ ДУМАЮТ В НЕКОТОРЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЕСТЬ ОБЬЯВЛЕНИЕ ЧТО ЕСЛИ СТУДЕНТ ЗАКОНЧИТ С ОТЛИЧИЕМ , ТО ОН МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ УЧЕБУ ИЛИ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В США ИНТЕРЕСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНА ГРЕФА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ...В ПИТЕРЕ В2019 ГОДУ ГДЕ ОН ГОВОРИТ О БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ ДАВАТЬ ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ,ТАК КАК УМНЫМ ГРАЖДАНИНОМ УПРАВЛЯТЬ ТЯЖЕЛО ... НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАЛО КАББАЛУ И МНОГО ВЕКОВ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ В ЗАЛЕ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ( ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.ДЕПУТАТЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ) И НЕ ОДИН НЕ ПИКНУЛ... КОГДА МЕНЯЛИ НАЗВАНИЯ МИЛИЦИЮ НА ПОЛИЦИЮ ВСЕ ПРОМОЛЧАЛИ.. ПРОМОЛЧАТ И СЕЙЧАС...