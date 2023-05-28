Момент уничтожения позиций ВСУ на Авдеевском направлении сняли на видео

Российские военные поразили огневую точку ВСУ в ходе боестолкновений на Авдеевском направлении. На распространившейся в Сети видеозаписи можно увидеть момент удара по расположениям украинских националистов, окопавшихся на территории Авдеевского коксохимического завода.