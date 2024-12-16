Русские учёные создали биокомпозитные имплантаты для нервной системы

Они ускоряют процессы реабилитации после травм или хирургического вмешательства.Учёные из Национального исследовательского университета «МИЭТ» создали имплантаты для лечения хронических болей в области спинного мозга, способствующие снижению риска формирования рубцовой ткани при регенерации нервных клеток.