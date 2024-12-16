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Русские учёные создали биокомпозитные имплантаты для нервной системы

Русские учёные создали биокомпозитные имплантаты для нервной системы

Они ускоряют процессы реабилитации после травм или хирургического вмешательства.Учёные из Национального исследовательского университета «МИЭТ» создали имплантаты для лечения хронических болей в области спинного мозга, способствующие снижению риска формирования рубцовой ткани при регенерации нервных клеток.

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