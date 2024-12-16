Русские учёные создали биокомпозитные имплантаты для нервной системы

Они ускоряют процессы реабилитации после травм или хирургического вмешательства.Учёные из Национального исследовательского университета «МИЭТ» создали имплантаты для лечения хронических болей в области спинного мозга, способствующие снижению риска формирования рубцовой ткани при регенерации нервных клеток.
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