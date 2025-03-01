Защита от мошенников, запрет на энергетики и штраф за неиспользование земельных участков: законы марта

Аферистам станет сложнее оформить на вас кредит, подросткам – купить энергетики, а торговцам на рынках – уйти от налогов… «Крымская газета» разбиралась в основных законодательных изменениях первого месяца весны.
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