МВД разработало регламент контроля за работодателями трудовых мигрантов

Министерство иностранных дел России разработало административный регламент контроля за тем, как отечественные компании и индивидуальные предприниматели, принимающие на работу иностранцев, выполняют требования миграционного законодательства страны.
Министерство иностранных дел России разработало административный регламент контроля за тем, как отечественные компании и индивидуальные предприниматели, принимающие на работу иностранцев, выполняют требования миграционного законодательства страны.
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