Комсомольская правда

103 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

МВД разработало регламент контроля за работодателями трудовых мигрантов

МВД разработало регламент контроля за работодателями трудовых мигрантов

Министерство иностранных дел России разработало административный регламент контроля за тем, как отечественные компании и индивидуальные предприниматели, принимающие на работу иностранцев, выполняют требования миграционного законодательства страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх