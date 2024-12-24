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«18-летний гнал без прав‎». Озвучены подробности массового ДТП во Владивостоке

«18-летний гнал без прав‎». Озвучены подробности массового ДТП во Владивостоке

В полиции озвучили подробности погони за автомобилистом-нарушителем, приведшей к массовому ДТП. Гонщиком оказался 18-летний парень без прав, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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