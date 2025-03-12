Врач рассказал о симптомах болезней почек

Отеки различных локализаций могут говорить о патологических процессах в почках. О некоторых симптомах заболеваний парного органа 12 марта «Известиям» рассказал врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин.
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