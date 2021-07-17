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Светлов о легионерах КХЛ: «Они помогают. Их тяжелее спрятать в оборонительные системы, им нужно игровое время, очки, бонусы»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов рассказал, что нужно изменить в российском хоккее. – В последние годы не раз говорил о том, что хоккей в КХЛ становится все более оборонительным и осторожным.

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