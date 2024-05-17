В России хотят ввести автоматический перерасчет за некачественные услуги ЖКХ. Эту инициативу выдвинула юрист КонфОП Диана Сорк в обращении к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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