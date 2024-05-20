Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра гаубицу М-777 ВСУ

В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации поделились сведениями о том, что подразделение десанта Вооружённых сил гаубичным огнём поразило переданное войскам Украины Соединёнными Штатами Америки орудие М-777.
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