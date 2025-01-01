До сих пор не прекращают долетать дикие последствия от макроновской олимпиады. Это, вообще, надо было суметь, конечно: на фоне того дурдома, который в мире творится, на фоне войн, авиакатастроф и падения режимов – всё равно до сих пор продолжает выделяться тот бардак, который развёл старина Маню у себя в Париже.
Позорище: золотые медали с Олимпиады в Париже заржавели за 4 месяца
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Франции, которую мы когда-то знали, больше нет! Нет больше французской культуры, литературы, моды, кинематографа... Осталась одна мерзкая, вызывающая отвращение, педерастическая Франция, с примесью колониальной гнили. А круасаны, а Париж, скажете вы! Увы, нет более былого Парижу...Скурвился он. Пора этому городу вернуть прежнее название, которого он более достоин и которое ему однажды дали римляне. Они называли это поселение Лютецией, т.е. болотом. Точнее - не скажешь!
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3 час.
Ингерман Ланская
ай-яй-яй... какая потеря для России и Русских🥲
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3 час.
ШН
Шеин Никита
Да не никакой потери для России от лягушатников, уважаемая Ингерман, я об этом и написал! Читай текст, прежде чем излагать! Франция - говно! Будешь возражать?
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46 мин.
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