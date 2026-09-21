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Шнякин про бой робота с блогером: «Смотрю на всю ###### с роботами, киборгами, ИИ. Уверен, доиграемся, никаких сомнений»

Комментатор « Матч ТВ »  Дмитрий Шнякин отреагировал на бой робота с блогером Фрэнки Лапенной. 183-сантиметровый робот  нокаутировал человека ударом по корпусу.

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