Франция – явный фаворит матча с Марокко. Французы добирались до 1/2 финала на 4 из 5 последних крупных турниров

Франция и Марокко встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026. Сборная Франции выходила в полуфинал на 4 из 5 последних крупных турниров – на чемпионатах Европы в 2016-м и 2024-м, а также на чемпионатах мира в 2018-м и 2022-м.