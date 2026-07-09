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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция – явный фаворит матча с Марокко. Французы добирались до 1/2 финала на 4 из 5 последних крупных турниров

Франция и Марокко встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026. Сборная Франции выходила в полуфинал на 4 из 5 последних крупных турниров – на чемпионатах Европы в 2016-м и 2024-м, а также на чемпионатах мира в 2018-м и 2022-м.

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