Провели день вместе? Прилучный и Муцениеце удивили поведением после скандала

Актеры вновь дали повод для сплетен. Павел Прилучный и Агата Муцениеце Личный архивПавел Прилучный и Агата Муцениеце не смогли сохранить хорошие отношения после развода, а сейчас между ними разгорелся нешуточный конфликты из-за алиментов на детей.
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