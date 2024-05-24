Провели день вместе? Прилучный и Муцениеце удивили поведением после скандала

Актеры вновь дали повод для сплетен. Павел Прилучный и Агата Муцениеце Личный архивПавел Прилучный и Агата Муцениеце не смогли сохранить хорошие отношения после развода, а сейчас между ними разгорелся нешуточный конфликты из-за алиментов на детей.