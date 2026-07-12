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ЭтоО о расизме сенатора Парагвая в адрес Мбаппе: «Печально, что в 2026 году чемпион такого масштаба по-прежнему может подвергаться нападкам из-за происхождения или цвета кожи»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это′О высказался о расистских оскорблениях в адрес форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

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