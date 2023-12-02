Расчет «Рапиры» уничтожил замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

Расчеты 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.
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