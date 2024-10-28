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БИБИРЕВО наш дом

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В Москве завершился Х Московский международный Форум «Религия и Мир»

22-23 октября 2024 года в Москве состоялся X Московский международный Форум «Религия и Мир», собравший представителей органов государственной власти, религиозных и общественных деятелей, а также экспертов из различных областей.

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