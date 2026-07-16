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Daily Storm

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Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Анкара предложила мораторий на удары в Черном мореТурция готова возглавить военно-морскую составляющую будущих гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения.

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