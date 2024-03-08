Тер Стеген провел 400-й матч за «Барселону». Среди иностранцев больше лишь у Месси и Алвеса, среди вратарей – у Вальдеса и Субисарреты

Теперь на счету немецкого футболиста 400 игр в составе «Барселоны». Среди иностранных игроков больше провели только Лионель Месси (778) и Дани Алвес (408), среди вратарей – Виктор Вальдес (535) и Андони Субисаррета (410).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Билялетдинов о 0-2 в серии с «Автомобилистом»: «Паники нет. Получилась сложная ситуация. Но мы будем продолжать биться, работать, играть до конца»
- Софья Муравьева: «Спасибо всем за этот праздник, за невероятные эмоции. И, конечно, спасибо самому крутому и веселому капитану – Туктамышевой»
- Трилогия «Сталкер» впервые выйдет на PS5 и Xbox. В ней не будет русской озвучки – только субтитры
Свежие комментарии