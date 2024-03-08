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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тер Стеген провел 400-й матч за «Барселону». Среди иностранцев больше лишь у Месси и Алвеса, среди вратарей – у Вальдеса и Субисарреты

Теперь на счету немецкого футболиста 400 игр в составе «Барселоны». Среди иностранных игроков больше провели только Лионель Месси (778) и Дани Алвес (408), среди вратарей – Виктор Вальдес (535) и Андони Субисаррета (410).

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