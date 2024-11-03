Секрет талантливых детей: какая группа крови предсказывает великие свершения? Юлия ЧелкановаВ мире существует множество мифов и стереотипов о том, как группа крови может влиять на личность и талант человека.
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