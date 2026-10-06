Алексей Фуштей предсказал смерть отца и поступил в институт

Алексей Фуштей, сын Анатолия Кашпировского, предчувствовал смерть отца, с которым регулярно общался. После утраты он решил учиться на психолога, продолжить дело Кашпировского, похороны которого пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.