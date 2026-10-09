«Космический класс» готовит севастопольских школьников к покорению звёзд

Завтра завершается Всемирная неделя космоса. Её даты связаны со знаковыми событиями: 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник, а 10 октября 1967 вступил в силу международный договор, заложивший основы мирного освоения космического пространства.
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