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Вести Севастополь

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«Космический класс» готовит севастопольских школьников к покорению звёзд

«Космический класс» готовит севастопольских школьников к покорению звёзд

Завтра завершается Всемирная неделя космоса. Её даты связаны со знаковыми событиями: 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник, а 10 октября 1967 вступил в силу международный договор, заложивший основы мирного освоения космического пространства.

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