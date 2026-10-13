Сотрудники ФСБ РФ сорвали в Воронежской области проведение украинской масштабной диверсионно-террористической акции, в ходе которой планировалось нанести огневое поражение военному аэродрому «Балтимор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЗ "Выкормыши" Чубай...
- НЗ Коррупционеры бег...
- ЛЛ В Латвии восстано...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым