Что ждет Москву после рекордного ночного ливня?

Мнения синоптиков разделились: одни считают, что ливни продолжатся во вторник и снова побьют рекорды, а другие ждут небольших кратковременных дождейНочью на понедельник 17 июня выпало рекордное количество осадков, особенно чувствительно это оказалось для Новой Москвы.
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