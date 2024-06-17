Что ждет Москву после рекордного ночного ливня?

Мнения синоптиков разделились: одни считают, что ливни продолжатся во вторник и снова побьют рекорды, а другие ждут небольших кратковременных дождейНочью на понедельник 17 июня выпало рекордное количество осадков, особенно чувствительно это оказалось для Новой Москвы.