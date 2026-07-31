"Никто не предвидел". Инвесторы сменили тактику: США остались в долгах

Мрачные арифметические подсчеты американского госдолга и бюджетных дефицитов остаются излюбленной забавой бюджетных консерваторов с 1971 года — когда Ричард Никсон отменил конвертируемость доллара в золото, сняв тем самым последнее ограничение на федеральные заимствования.