Сергей Аксенов принял участие в ифтаре с мусульманами Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с муфтием мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди собрались во время священного для всех мусульман месяца Рамадан, чтобы провести ифтар, разделить с верующими вечернюю трапезу разговения.