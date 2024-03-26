Сергей Аксенов принял участие в ифтаре с мусульманами Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с муфтием мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди собрались во время священного для всех мусульман месяца Рамадан, чтобы провести ифтар, разделить с верующими вечернюю трапезу разговения.
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