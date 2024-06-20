🧳Омский губернатор Виталий Хоценко заявил, что «Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха».
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🧳Омский губернатор Виталий Хоценко заявил, что «Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха».