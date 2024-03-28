Россия увеличила закупку бензина в Белоруссии в пять раз

Reuters: Россия резко увеличила закупку бензина в Белоруссии из-за атак на НПЗ В марте Россия резко увеличила закупку бензина в Белоруссии для предотвращения дефицита на внутреннем рынке на фоне атак беспилотников на ряд российских НПЗ.
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