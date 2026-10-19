Куда сходить в Москве на свидание, если не хочется идти в классический музей В нашей подборке — восемь мест, которые идеально подойдут для свидания вне рамок традиционного музея.
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