Стоимость имущества, приобретённого на незаконные доходы, превышает 1,6 млрд рублей, среди активов — автомобили премиального сегмента, крупная сумма наличных и дорогостоящие часы.
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