Штурмовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Восток» в ходе боёв за Мировку Запорожской области взяли под контроль район обороны общей площадью более 10 кв.
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