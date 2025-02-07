Подростка, сбежавшего из Финляндии в Россию, доставили в Петербург

Подросток, задержанный в Выборгском районе Ленинградской области в конце января после нелегального перехода российской границы, находится в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в городе Алексей Буцайло 7 февраля в комментарии ТАСС.