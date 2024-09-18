Живая музыка в горах Крыма: Ай-Петри приглашает послушать «Звуки вершин»

В эту субботу, 21 сентября, на плато горы Ай-Петри состоится мероприятие «Звуки вершин». Гости послушают медитативные мелодии поющих чаш и гонга, а также композиции, сыгранные на фортепиано, скрипке и саксофоне.
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