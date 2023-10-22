Юрист Виноградов объяснил разницу в индексации пенсий россиянам

В России размер пенсионных выплат и сумма индексации могут серьезно отличаться в зависимости от целого ряда факторов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.
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