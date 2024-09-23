«Дочка стала тревожно барахтаться, а затем затихла» Маленькую Улю спасет внутривенное питание. Девочке нужна наша помощь

У маленькой Ули Солосиной из Москвы синдром короткой кишки. Девочка родилась с тяжелым пороком развития кишечника, сразу же возникла непроходимость, начиналось омертвение тканей, и малышку экстренно прооперировали.
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