Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    ну что, всех пойманных заочно олсудить на продление срока и на усиленный режим содержания. Кнвой и охрану предупредит...У готовивших захв...
  • Вячеслав Денисов
    Ну, и куда этот казёл торопился? На блядки? Или пьяный в жопу?!Российский депута...
  • Вячеслав Денисов
    А может быть, жуликам и ворам из партии "едим Россию" подумать о том, чтобы не принимать законов, а чиновникам не дел...В Госдуме назвали...

«Дочка стала тревожно барахтаться, а затем затихла» Маленькую Улю спасет внутривенное питание. Девочке нужна наша помощь

«Дочка стала тревожно барахтаться, а затем затихла» Маленькую Улю спасет внутривенное питание. Девочке нужна наша помощь

У маленькой Ули Солосиной из Москвы синдром короткой кишки. Девочка родилась с тяжелым пороком развития кишечника, сразу же возникла непроходимость, начиналось омертвение тканей, и малышку экстренно прооперировали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх