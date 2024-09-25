Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Нет прорывных идей». Западные СМИ без энтузиазма оценивают нынешний вояж Зеленского в США

«Нет прорывных идей». Западные СМИ без энтузиазма оценивают нынешний вояж Зеленского в США

Тональность ведущих американских СМИ в отношении визита Владимира Зеленского в США довольно скептична.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Срочно и любыми путями убрать этого людоедского клоуна с руководства страной и возможностью вести войны! Этот бездумный арлекин загонит весь мир в такую яму, из которой неизвестно ли, сможем ли вообще выбраться.
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17 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;когда ФРГ сосуществовала с ГДР до возможности воссоединения.&quot;                                                                                          На той территории до 1945 года была одна страна - Германия, которую разделили по итогам войны. А страны Украина, с чётко обозначенными историческими землями, не существовало - нынешнюю территорию Украины &quot;лепили&quot;  из разрозненных кусков Российской империи,  народов с различной ментальностью,так что, как и Югославию, собрать опять в какое-то &quot;единое&quot; государство ... бесперспективно.Опять западноукраинцы будут востоку и югу запрещать пользоваться русским языком? А проживающие там народы на такое согласятся? И вера уже иная...
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15 час.

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