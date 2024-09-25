«Нет прорывных идей». Западные СМИ без энтузиазма оценивают нынешний вояж Зеленского в США

Срочно и любыми путями убрать этого людоедского клоуна с руководства страной и возможностью вести войны! Этот бездумный арлекин загонит весь мир в такую яму, из которой неизвестно ли, сможем ли вообще выбраться.

ВМ

Владимир Минаков

"когда ФРГ сосуществовала с ГДР до возможности воссоединения." На той территории до 1945 года была одна страна - Германия, которую разделили по итогам войны. А страны Украина, с чётко обозначенными историческими землями, не существовало - нынешнюю территорию Украины "лепили" из разрозненных кусков Российской империи, народов с различной ментальностью,так что, как и Югославию, собрать опять в какое-то "единое" государство ... бесперспективно.Опять западноукраинцы будут востоку и югу запрещать пользоваться русским языком? А проживающие там народы на такое согласятся? И вера уже иная...