Песков назвал чудовищной устроенную Киевом катастрофу Ил-76

РЕН ТВ Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал чудовищным поступок украинских боевиков, которые сбили Ил-76 под Белгородом со своими же военнопленными на борту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии