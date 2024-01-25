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Песков назвал чудовищной устроенную Киевом катастрофу Ил-76

Песков назвал чудовищной устроенную Киевом катастрофу Ил-76

РЕН ТВ Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал чудовищным поступок украинских боевиков, которые сбили Ил-76 под Белгородом со своими же военнопленными на борту.

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