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Москва — Вашингтону: нам ваши доллары не нужны. Комментарий Георгия Бовта

Москва — Вашингтону: нам ваши доллары не нужны. Комментарий Георгия Бовта

Правительство решило отказаться от доллара в структуре ФНБ в пользу золота, евро и юаня. Такой демонстративный отказ от американской валюты является важным сигналом накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена, считает политологМинфин России в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния за счет избавления от доллара: доля американской валюты сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, резко вырастет доля юаня — до 30%.

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