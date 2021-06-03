Москва — Вашингтону: нам ваши доллары не нужны. Комментарий Георгия Бовта

Правительство решило отказаться от доллара в структуре ФНБ в пользу золота, евро и юаня. Такой демонстративный отказ от американской валюты является важным сигналом накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена, считает политологМинфин России в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния за счет избавления от доллара: доля американской валюты сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, резко вырастет доля юаня — до 30%.