Врач Дроздова: резкое сокращение калорийности способно привести к набору веса

Эксперт назвала ошибки людей, стремящихся похудеть Многие люди, которые хотят похудеть, совершают типичные ошибки, среди них резкое сокращение калорийности, пропуск приемов пищи, недостаток сна, а также чересчур завышенные ожидания.
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