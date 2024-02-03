Соцзащита Москвы поможет многодетной семье, жившей в подъезде

Многодетная семья, проживавшая в подъезде в Москве, получит возможность разместиться в социальном центре в комфортных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения .
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