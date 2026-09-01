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Десятки тысяч писем от детей из Крыма передали на фронт

Десятки тысяч писем от детей из Крыма передали на фронт

Дети Крыма написали десятки тысяч писем бойцам. Послания передали через Народный фронт. Десятки тысяч писем от детей Крыма переданы бойцам на фронт с гуманитарными грузами на Херсонское направление.

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