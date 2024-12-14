Зураб Тодуа: "Отношения Молдовы с Грузией могут осложниться из-за заявлений Кишинева"

Отношения Молдовы с Грузией могут осложниться из-за постоянных заявлений официального Кишинева в поддержку грузинской оппозиции, а от Грузии зависит транзит азербайджанского газа, который хотела бы покупать наша страна.
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