Восьмого ноября в Архангельской области сохранится тёплая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе сегодня будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе сегодня будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовВ целом в регионе ожидается облачная погода, с небольшими, местами умеренными осадками в виде снега и дождя.
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