Восьмого ноября в Архангельской области сохранится тёплая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе сегодня будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе сегодня будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовВ целом в регионе ожидается облачная погода, с небольшими, местами умеренными осадками в виде снега и дождя.