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Самый известный тюлень Крошик уплыл в Ладогу после 10 лет жизни рядом с людьми

Самый известный тюлень Крошик уплыл в Ладогу после 10 лет жизни рядом с людьми

Тюлень по кличке Крошик уплыл в открытую Ладогу после 10 лет жизни под человеческой опекой. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы следят за ним с помощью спутникового передатчика.

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